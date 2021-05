GRAAFIK ⟩ Eesti liikus koroonaviiruse punaselt riskitasemelt oranžile

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Eesti liikunud punaselt riskitasemelt oranžile tasemele ja eilsest leevenes ka osa piiranguid.

«Meie kõigi huvi on, et me liiguksime edasi kollasele ja lõpuks ka rohelisele tasemele, kus ühiskond saaks olla täiesti avatud. Seetõttu ma panen südamele kõigile, kes saavad osa sel nädalal jõustunud piirangute leevendustest, käituda mõistlikult, sest haigus levib endiselt inimeselt inimesele ja oma leevendusi ootavad ka teised valdkonnad,» ütles ta. «Omalt poolt liigume edasi elanikkonna vaktsineerimisega – eelmisel nädalal vaktsineerisime rekordilised 53 000 inimest.»