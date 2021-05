Milliseid vaimse tervise õppetunde andis aasta 2020?

Vaimse tervise probleeme eiratakse mitmel põhjusel, esimene neist on seotud häbiga, kirjutab World Economic Forum. Inimesed kipuvad arvama, et probleemidest rääkimine on häbiväärne ja näitab inimese nõrka külge. On laialt levinud valearvamus, et vaimse tervise probleemid esinevad ainult minul endal, sest teised tunduvad nii rõõmsad ja eluga rahul.