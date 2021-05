Perearstid said haigekassalt kirja, et alates 17. maist nad enam Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiini esimesteks doosideks tellida ei saa, vahendab ERR .

«Et selle vaktsiini hulgaga hakkama saada, käivitada keskuste töö, me oleme teinud otsuse, et varasem perearstide mRNA tellimus muutub. Me planeerime eeskätt vaktsiini tellimuse vaktsineerimiskeskustele,» rääkis haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.