GRAAFIK ⟩ Eestis on tehtud üle poole miljoni koroonavaktsiini süsti

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga Covid-19 vastu vaktsineeritud 362 866 inimest. Kokku on tehtud 510 126 Covid-19 vastast kaitsesüsti, sh eilse päeva jooksul 17 619 kaitsesüsti, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv.