Mis on Covid-19 ärevussündroom ja selle sümptomid?

Coivd-19 pandeemiast tingitud piirangud on hakanud erinevates riikides nõrgenema, enamus inimeste jaoks on see kergendav rõõmusõnum, kuid teiste jaoks on «tavaellu» naasmine äärmiselt keeruline. Raskendatud pandeemiast väljumist peetakse järgmiseks vaimse tervise kriisiks.