Video ja blogi ⟩ Kiik vaktsineerimisest: varuge mõistmist – tarned tulevad järk-järgult

«Paratamatult tarned tulevad nädalate kaupa ja järk-järgult. Vaktsineerimise võimaluse pakkumine kõigile inimestele ei tähenda, et järgmise nädala jooksul saavad kõik elanikud vaktsineeritud,» ütles Kiik.

Minister selgitas, et vaktsineerimise protsess võtab paratamatult aega. «Eesmärk on sügiseks jõuda 70 protsendini täiskasvanud elanikkonnast. Praegused tarnegraafikud näitavad, et see eesmärk on igati realistlik,» lausus Kiik ja lisas, et tasub varuda mõistmist, kuna vaktsiinikogused jõuavad siia järk-järgult.

Covid-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juhi Marek Seeri sõnul saavad juba neljapäevast 40-aastased ja vanemad inimesed vaktsineerimisele aegu broneerida, et vältida liigset ülekoormust.

«Tormi joosta ei maksa. Mõistame, et ülekoormus ja huvi tekib ja sellest on hajutus alates nädala keskelt tingitud, et natukenegi koormust leevendada,» selgitas Seer.

Vaktsineerimise töörühma juhi asetäitja Arkadi Popov ütles, et vaktsineerimiskeskused avatakse neljas regioonis ning need töötavad rutiinselt iga päev. «Paralleelselt töötavad väiksemad vaktsineerimise kabinetid, mis on avatud perearstikeskustes ja haiglates. Vaktsineerimiskabinettide võimekus on väiksem võrreldes vaktsineerimiskeskusega,» sõnas Popov.

Keskuses vaktsineerib üks vaktsineerija vähemalt 15 inimest, mis tähendab et koormus on keskustes üsna suur, selgitas Popov.

Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi mainis, et perearstid keskenduvad praegu peamiselt riskigruppide teisele doosile, aga perearstid saavad juurde ka esimesi doose.