Esmaspäevast pääsevad vaktsineerima kõik täisealised

Perearstid jätkavad eeskätt riskirühmade ja eakate vaktsineerimisega ning teiste dooside manustamisega, kuid vanemaealised ja riskirühma kuuluvad inimesed on oodatud ka vaktsineerimiskeskustesse.

«Vaktsineerimist ootab veel ligi 500 000 inimest ning kindlasti mai- ja juunikuu jooksul kõik soovijad ka kaitsesüsti kätte saavad,» ütles Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. Vaktsiine hakkab nüüd aina enam tulema, kuid kohe me siiski kõiki soovijaid vastu võtta ei saa, uued ajad avanevad digiregistratuuris vastavalt sellele, kuidas vaktsiinid saabuvad ja neid lisatakse iganädalaselt.»

Samuti tuleb Seeri sõnul arvestada, et ilmselt tekivad järjekorrad digiregistratuuris, kui korraga süsteemi sisselogijaid on väga palju. «Siis palume tulla kindlasti hiljem tagasi ja vaktsineerimisest mitte loobuda,» lisas Seer.

Vastavalt vaktsiinide tarnele ja inimeste huvile võidakse avada ka uusi vaktsineerimiskeskuseid. Need, kellel, on esimene vaktsiinidoos juba saadud, saavad teise doosi samas kohas, kus esimese. Näiteks inimestele, kes said esimese doosi vaktsineerimistalgute korras Tallinnas Sõle spordihoone keskuses, tehakse teise doosi ajaks sealne keskus taas lahti.