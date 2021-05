India haigetel on tulnud eemaldada silmi, kuna Covid-19 põdenuid ründab haruldane haigus

Hallitus võib kehasse siseneda naha sisselõigete ja muude kriimustuste kaudu või jõuda hingamisteedesse ja kopsudesse, kui inimesed hingavad sisse seene eoseid. Kehasse sattudes võib seen mõnikord levida vereringes ja mõjutada teisi elundeid nagu aju, silmad, põrn ja süda.

Mukormükoos esineb kõige sagedamini nõrgenenud immuunsusega inimestel, sealhulgas diabeetikutel ja immuunaktiivsust pärssivaid ravimeid kasutavatel patsientidel. Nüüd näib, et Indias nakatub üha suurem arv Covid-19 patsiente, teatas The New York Times.