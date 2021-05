Tallinnas on vabad vaktsineerimisajad otsas

Patsiendiportaali kodulehel teatati, et hommikuse seisuga on Tallinnas vaktsineerimise ajad otsas. Vabu aegu on veel Tartu ülikooli kliinikumis, Narva haiglas, Ida-Viru keskhaiglas, Valga haiglas, Kuressaare haiglas, Hiiumaa haiglas, Raplamaa haiglas ja Pärnu haiglas.