Täiskasvanud inimese kehas on seleeni umbes 10-14mg. Seleeni päevase ohutu koguse ülempiir on 0,2mg. Seleeni megadoosid (eriti kestval kasutamisel) on toksilised. Sümptomiteks on dermatiit, juuste, küünte, hammaste väljalangemine, kaaries, halvatus. Liigne seleeni tarbimine võib põhjustada LDL kolesterooli tõusu ja diabeeti.