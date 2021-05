VIDEO JA BLOGI ⟩ Kiik: 10 nädalaga on vaktsineerimise kiirus kolmekordistunud

Kiige sõnul on eesmärk mai ja juuni jooksul pakkuda kõigile täiskasvanutele võimalust vähemalt ühe süstiga vaktsineerida.

«Iga vaktsineerimine aitab ühiskonna vabanemisele kaasa ja kindlustab kolmanda laine vastu. Suvi ongi hea aeg, kus ennast vaktsineerida,» lausus ta.

Kiige sõnul on seni on olnud vaktsineerimine avatud kõrgemas vanuses inimestele, kuid nüüd on fookus viimastel nädalatel liikunud noorematele inimestele.

«Vaktsiinide tarnemahud on pigem kasvanud ning keegi vaktsiinist ilma ei jää,» kinnitas ta.

Kiige sõnul on valitsuse ja vaktsineerimise korraldajate fookuses Ida-Virumaa, kus nakatumisnäit on ligi kaks korda kõrgem kui mujal Eestis. «Et vaktsineerimise hõlmatus oleks ühtlane kogu Eestis on seal seal erimeetmed ehk 1+1 vaktsineerimine, töökohal vaktsineerimised. Kui eesmärk on maakonda järele tuua, siis peabki seal rohkem aegu pakkuma,» märkis ta.

Kiige kinnitusel on Eestisse jõudnud umbes kolmandik Pfizeri-vaktsiine, mis on tellitud ning mahud, mis veel tulevad on enam kui piisavad, et katta Eesti vajadus. «Seega ei ole muret, et keegi jääks vaktsiinist ilma,» ütles ta.

Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles, et veel paari nädala jooksul on vaktsineerida soovijaid rohkem kui vaktsiini, kuid seejärel see ühtlustub.

Seer märkis, et vaktsineerimisaegu ei broneerita elukohajärgselt, kuid tuleb arvestada, et seal kus tehti esimene süste, tehakse ka teine süst.