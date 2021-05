Kiik: juuni keskpaigast ületab vaktsiinide pakkumine nõudlust

Kiik ütles riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et viimasel kümnel nädalal on vaktsineerimise tempo võrreldes eelmise kümne nädalaga kolmekordistunud. Ta nentis samas, et erinevatel põhjustel ei ole täidetud eakate vaktsineerimisel seatud eesmärgid.

Kiik sõnas, et enamuses maakondades on saavutatud siht vaktsineerida vanuserühmast 70+ vähemalt 70 protsenti, kuid maakondlikud erinevused on suured. Ta tõi näiteks, et kõige edukamalt kulgeb vaktsineerimine Hiiumaal, samas Harjumaal ja Ida-Virumaal on hõlmatuse tase madal. Kiik märkis, et hõlmatus on kõige madalam Ida-Virumaal, kus vanuserühmast 80+ on vaktsineeritud 30,7 protsenti. «Need numbrid meid kindlasti ei rahulda,» ütles minister.