Jaapanis läbiviidud uuring keskendus spordisündmuste ja Covid-19 uurimisele, tulemused oli üllatavad

JAAF on selle uuringuga jätkanud ja nagu Japan Running News (JRN) teatab, on numbrid endiselt uskumatult madalad, ja kuigi uuring hõlmab nüüd 1118 võistlust. Ühelt jooksusündmuselt leiti veel üks COVID-19 nakkusega sportlane. Kokku on fikseeritud kaks COVID-19 positiivset sportlast.

See uuring on hea uudis Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele ja kogu maailma sportlastele, kes loodavad eelseisvatel Tokyo mängudel võistelda. Muidugi on olümpia palju suurem asi kui ükski uuringus osalenud võistlus, kuid JAAF-i leiud on olnud ka olümpia osas lootustandvad.