Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht ütles Postimehele, et Valgas on mitu töökohakollet, millest üks on õppeasutuses, üks tervishoiuasutuses ning ülejäänud on perekondlikud kolded. «Töökohakollete puhul liigub järellainetus perekondadesse ja perekondlik nakatumine tähendab seda, et nakkus viiakse edasi lasteaeda või kooli,» selgitas Luht ja lisas, et selline ring on kollete puhul igas regioonis.