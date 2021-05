Vaade meditsiini ajalukku ⟩ Rasked haigused viitasid inimese sees elavale vaimule või deemonile

Rahvameditsiin koosneb peamiselt ürtide, köögiviljasaaduste või muude taimede kasutamisest, see meditisiini vorm on tuhandeid aastaid vana ja kohati käsitluses veel tänapäeval.

Tõsised ja puuetega haigused paigutati aga teistsugusesse kategooriasse, need arvati olevat üleloomuliku päritoluga. Tõsised haigused või puuded võisid tuleneda mõne vaenlase poolt ohvrile suunatud loitsust, deemonitest, vaimudest või siis peeti seda lihtsalt jumala karistuseks. Selliseid raskeid haigusi raviti eliksiiride, loitusde või vere laskmise läbi, selle tulemusena ennustati, et deemon või paha vaim lahkub kehast.

Kui eelmainitud variandid ei aidanud, võeti kasutusele üsnagi äärmuslik meetod. Selleks uudishimulikuks meetodiks haiguse uurimiseks oli ohvri kolju sisse 2,5-5 sentimeetrise augu tegemine. Eelajaloolise päritoluga meetodit on kasutatud Suurbritannias, Prantsusmaal, Peruus ja Euroopas, näitavad leitud säilmed. Paljud tõendid on näidanud, et peale augu puurimist ohvri koljusse, jäid nad veel ellu.