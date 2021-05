OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Terviseamet: Eestis avastati esimene Brasiilia koroonatüvi

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles tänasel pressikonverentsil eelmisel nädalal tuvastati Eestis kokku kaks India tüve. Briti mutatsiooni osakaal oli 92 protsenti. «Samuti saame öelda, et eelmisel nädalal tuvastasime ühe nakatunu, kellel oli nakkus Brasiilia tüve kohta. Selle inimesega on terviseamet ühendust võtnud ja selgitanud tähtsust, miks ta peab isolatsioonist kinni hoidma,» lausus Sepp.

Lisaks lükkas Sepp ümber meedias olnud väiteid, et Eestis on osades piirkondades LAVi tüve levik. «Seda me ei näe, kuna me ei ole maikuus tuvastanud ühtegi siseriiklikku LAVi tüve,» toonitas Sepp.