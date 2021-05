24tunnine heategevuslik otseülekanne «Kas ikka hoiad?!»

Selle aasta mai keskpaigaks on üksi SA Tallinna Lastehaiglasse jõudnud juba 54 last, kes on teinud suitsiidikatse. Selliste murede lahendamiseks ongi loodud «Kas ikka…?!» kolmeosaline aktsioonide seeria, kus iga annetatud 10 euro kohta jõuab 1 Huggy päevik abivajava lapseni. Laekunud toetuste eest jõuavad läbi Eesti Lastepsühholoogide Ühingu ja Marienthali Kliiniku lastepsühholoogide päevikud just nende noorte hingedeni, kes vajavad praegusel perioodil palju abi.