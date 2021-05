Milline jalatüüp on sinul?

Ülemaailmse paljaste jalgade päeva puhul pani OnBuy kingade osakonna asutaja ja tegevjuht Cas Paton kirja seitsme jalatüübi omadused:

1. Talumehe jalg

FOTO: Erakogu

Seda tüüpi iseloomustavad kolme esimese varba võrdne pikkus. Selline ebavõrdne pikkus mõjutab tasakaalu hoidmist ning seetõttu on talumehe jalatüüp struktuurilt lamedam. See mõjutab omakorda rühti ja võib tekitada valu pahkluudes, põlvedes või puusas.

2. Ühepikkused varbad

FOTO: Erakogu

Seda jalatüüpi iseloomustavad ühepikkused varbad ja kitsas kanna osa. Sellise tüübi puhul on kõndimisel suunatud koormus jala esiosale ning see võib tekitada metatarsalgiat (valu jalalaba eesosas). Samuti võib see haigus tekkida ka pikemaajaliselt valede jalanõude kandmisest.

3. Kreeka jalg

FOTO: Erakogu

Kreeka jalg on kõige levinum jalatüüp maailmas. Seda iseloomustab pikk teine varvas. Selle tüübi puhul on esimene pöialuu lühem kui teine, mis põhjustab suuremat kaalu teisele pöialuule. See aga võib tekitada valu labajala võlvides.

4. Eralihoidvad varbad

FOTO: Erakogu

Seda jalatüüpi iseloomustavad eraldatud varbad, mis on põhjustatud laiades pöialuudest. Selle jalakonstruktsiooni puhul on iseloomulikud laiemad jalad, mis pikema aja jooksul võivad tekitada koormusvalu jalavõlvidele.

5. Rooma jalg

FOTO: Erakogu

Rooma jalga iseloomustavad suure varba poole hoidvad varbad. Sarnaselt talumehe jalatüübile on ka Rooma jala puhul tavaline, et kolm esimest varvast on veidi suuremad kui teised.

6. Egiptuse jalg

FOTO: Erakogu

Egiptuse jalga iseloomustab pikem suurem varvas ja selle poole kalduvad teised varbad. Sellised jalatüübid on tavaliselt pikemad ja kitsamad.

7. Simiani jalg

FOTO: Erakogu