Valitsus kiitis heaks koroonapiirangute leevendamise

2+2-reegel asendub siseruumides liikumisel hajutatuse nõudega

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus- ja haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes kõik need tegevused kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Sisetingimustes tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Spordi- ja liikumisüritused, spordivõistlused

Avalikud üritused, kultuur, kirikud, meelelahutus

Muuseumid ja näitusasutused

Spaad, saunad, veekeskused, basseinid, ujulad

Toitlustusasutused

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Maskikandmise kohustus

Eestis püsib praegu koroonaviiruse nakkusohu risk kõrgel tasemel, kuid saavutatud on oluline nakkusnäitajate langus. Valitsus leevendab Covid-19 piiranguid järk-järgult, et saada koroonaviiruse levik senisest suuremal määral kontrolli alla ja vähendada meditsiinisüsteemi ülekoormuse riski. Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid tuleb vaadelda kogumis ja arvestada, et nakkuse levik sõltub inimestevahelise kontaktide arvust. Piirangute leevendamisel on üheks oluliseks näitajaks ka vaktsineeritute arvu kasv elanikkonnas. Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast ja juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, leevendatakse neid veelgi.