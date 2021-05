PM Nädal ⟩ Mida teha, kui ei söanda pärast piirangute leevendamist minna tööle ega inimeste sekka?

Olen mõistliku kodanikuna leplikult järginud koroona-aastal esitatud nõudeid, usaldanud teadusnõukoda ja Kiike. Aga nüüd on mul hirm – piirangute leevendamise järel on elu uutmoodi pingeline. Pelgan nüüd veel enam, et saan mõnelt vabatmehe elu harrastavalt kolleegilt viiruse ja annan edasi mõnele õrnemale. Tunnen end juba ette süüdi. Minu arvates on endiselt piisavalt teadmatust, ehkki mõistan, et majandusel on vaja õitseda. Ma ei tahaks üldse kodust välja minna – vaat ei taha patseerida koroonapilvede keskel, aga nüüd justkui peaksin, sest töö kontoris hakkab tuure üles võtma.