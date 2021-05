Serrana linn Brasiilias: Covid-19 mass vaktsineerimise eksperiment on olnud edukas

Brasiilia vaevleb tugevalt koroonaviiruse küüsis, kuid riik tegeleb jõudsasti ka vaktsineerimisega. Täielikult vaksineeritud on 10,2% elanikkonnast. Välja arvatud 45 000 elanikuga kaguosas asuvas linnas Serranas.

Viimaste nädalate jooksul, pärast seda kui enamik Serrana elanike on saanud teise doosi vaktsiini on Covid-19 surmad ja juhtumid taandunud ja elu hakanud normaliseeruma. Selles linnas toimiv süsteem annab ülevaate sellest, milline võiks olla pandeemia tulevik terves maailmas, kui vaktsineerimine kiireneb.

Samuti pakub see uusi tõendeid Sinovaci (tuntud ka kui CoronaVac) Covid-19 vaktsiini efektiivsuse kohta, mida kasutatakse kümnetes arenguriikides. Sinovaci toodetakse Hinas.

Kõigile Serrana täiskasvanutele pakuti ajavahemikus veebruarist aprillini CoronaVaci, see oli esimene massiline vaktsineerimise protsess, kus kogu linn vaktsineeritakse enne ülejäänud riiki. Linnaametnike sõnul vaktsineeriti 27 700 täiskasvanud linnaelanikust 98%.

Nii linnaametnikud kui ka inimesed on seniste tulemustega rahul. Infektsioonid on nüüd 75% madalamad, lisaks puuduvad surmajuhtumid, sest CoronaVac on efektiivne vaktsiin ka Brasiilia tüve vastu.