Geenipõhine teraapia taastas osaliselt pimeda inimese nägemise

58-aastasel Prantsusmaal elaval mehel on geneetiline haigus nimega pigmentretiniit, mis põhjustab silma võrkkestas valgust koguvate rakkude surma. Mees suutis tuvastada valgust, kuid ei näinud liikumist ega esemeid. Pärast geeniteraapiat on asjad palju muutunud, mees näeb esemeid ja suudab neid loendada. Ta teatas, et näeb isegi ülekäigurajal valgeid triipe.

Mehe nägemine on endiselt piiratud ja ta vajab spetsiaalseid kaitseprille, mis saadavad töödeldud silma valgusimpulsse.

Teadlased on juba üle kümne aasta töötanud optogeneetiliste ravimeetodite abil, et taastada nägemine silmahaigustega inimestel. Uuringus kasutatud teraapia hõlmab valgustundlike rakkude kasutamist, et närvirakud tekitaksid ajule signaali kui need tabavad teatud lainepikkusega valgust.

2017. aastal kiitis USA Toidu- ja Ravimiamet heaks traditsioonilise geeniteraapia, mis ravib geeni mutatsioonidest põhjustatud päriliku pimeduse haruldasi vorme. «Ravimeetodid võivad peatada või aeglustada degeneratiivsete silmahaiguste progresseerumist, kuid ei aita juba nägemise kaotanud inimesi,» ütleb Botuli Roska, neuroteadlane ja geeniterapeut.

Just prillidel on uuesti nägemise osas suur roll kanda. Prillid kasutavad digikaameratehnoloogiat, et reguleerida valguse taset, et see silma edasi saata. Kõik inimesed, kes saavad optogeneetilist ravi, peavad kandma prille, et aidata visuaalset teavet enne ajusse jõudmist töödelda.

Kui prillid saatsid ravitud silma valgusimpulsse, nägi mees laual esemeid nagu raamat, tassid ja desinfitseerimisvahend.