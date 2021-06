Ülevaade ⟩ Homsest kaob maskikandmise kohustus, juuni keskpaigast võib korraldada suuremaid üritusi

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõpeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm. Maski kandmine või suu ja nina katmine on endiselt soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis.

Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale jääb terviseametile õigus nõuda maskide kandmist konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti tohib tööandja koroonanakkuse ohutu keskkonna tagamiseks nõuda töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist. Kuna koroonaviiruse leviku oht Eestis ei ole möödunud, on soovitatav endiselt hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi.

Lisaks keskse maskikandmise kohustuse kehtetuks tunnistamisele ei hakata enam keskselt nõudma ka maskikandmise kohustust COVID-19 haige lähikontaktselt, vaid see jääb isiku kohustuseks juhul, kui terviseamet seda nõuab. Lähikontaktse maskikandmise kohustust ei pikendata, kuna järjest kasvab nende inimeste arv, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Arvestades, et terviseameti pädevuses on lähikontaktsete juhendamine, saab praeguste nakkusnäitajate juures läheneda maskikohustuse kehtestamisele individuaalselt.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on nakkusnäitajad kenasti langenud, mis annab võimaluse muuta maski kandmise kohustuslikust soovituslikuks.

«Alates kolmapäevast pole seega enam kohustuslik kanda avalikes siseruumides maski. Samas tahan panna kõigile südamele, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja seetõttu soovitame jätkuvalt maski kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades ning muidugi ka siis, kui terviseamet või tööandja maskikandmise kohustust teatud olukordades nõuab,» ütles Kallas.

Ka valitsust nõustav teadusnõukoda leiab, et maskikandmise kohustus nakkuse levikut ennetava meetmena ei ole praegu enam sellises ulatuses vajalik.

Valitsuse ei pikenda ka 31. mail lõppenud alkohoolsete jookide öist müügikeeldu.

14. juunist on lubatud suuremad üritused

Valitsus kiitis täna heaks ka korralduse, mille kohaselt saab alates 14. juunist korraldada üldistest nõuetest suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Kui kehtivate piirmäärade järgi on sisetingimustes lubatud kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimesega üritused, siis kõigi osalejate nakkusohutuse tagamisel võib alates 14. juunist sisetingimustes korraldatavates tegevustes osaleda päevas kuni 3000 ning välitingimustes kuni 9000 inimest.

Osalejad peavad tegema kuni 24 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi. Korraldajal on kohustus võimaldada antigeeni kiirtesti tegemist ka vahetult enne ürituse toimumist kohapeal. Testimise viib läbi tervishoiuteenuse osutaja. Üritusele pääsemiseks peab osaleja testitulemus olema negatiivne. Testi tegemisest on vabastatud alla 12-aastased lapsed ja erivajadusega inimesed, kui nende testimine pole mõistlik.

Testi tegemata pääsevad üritusele inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri. Neile hakkab vabastus kehtima vaktsineerimise järel maksimaalse kaitse saavutamisest ehk praegu kasutusel olevate vaktsiinide puhul olenevalt tootjast 7–15 päeva pärast viimast süsti.

Samuti pääsevad ilma testita üritusele inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist. Inimestele, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud, kuid pole lisaks üht vaktsiinidoosi saanud, kehtib vabastus kuus kuud pärast terveks tunnistamist.

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi. Korraldaja peab kontrollima kohapeal nii tõendi kui ka kiir- või PCR-testi ehtsust ja kehtivust ning tuvastama esitaja isikusamasuse. Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka korraldamisega seotud inimesi, sealhulgas tehnilist meeskonda, toitlustajaid ja esinejaid. Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.