Kuivad huuled, mitte ainult talvine probleem

Inimesed on püüdnud sajandeid välja mõelda efektiivset viisi, kuidas katkiseid või kuivasid huuli ravida. Erinevatel ajastutel on kasutatud selleks nii oliiviõli kui ka inimese kõrvavaiku. See on jäänud aga kaugele ja nüüd võib poelettidelt leida palju erinevaid huulepalsameid.

Huuled puutuvad kokku mitmete ilmastikutingimustega nagu pakane, kõrvetav päike ja tuul. Samuti peavad huuled vastu pidama ka igapäevastele tegevustele nagu kokkupuude toiduga, hammastega, kosmeetikaga ja ka suudlemisega. Seega peavad huuled olema pehmed aga samas vastupidavad.

Huultel on ainulaadne struktuur ja seepärast on nad eriti tundlikud kuivale. Kuid mis siis põhjustab huulte kuivust?

Põhjused võivad olla väga erinevad. Kuivust võivad põhjustada nahahaigused, allergiad, ravimid (eriti need, mis mõjutavad süljenäärmeid), keelevigastused, vale hambumus ja kehv suuhügeen.

Kuid kuivad huuled võivad olla tingitud ka külmast ilmast või vastupidi, liiga päikselisest ilmast. Samuti mõjutab kuivust liiga kuuma toidu söömine ja vähene vedeliku tarbimine.

Huulte kuivuse põhjuseks võib olla veel näiteks pidev huulte niisutamine, sel juhul aitab selle harjumuse muutmine. Kui kuivus on tingitud külmast, kuumast või tuulisest ilmast, siis aitavad erinevad huulepalsamid ja salvid.

Huulte kuivust saab ravida mitme moodusega. Alustuseks tuleks vaadata üle oma vedelikutarbimise harjumused, et veenduda, kas kuivad huuled pole märk dehüdratsioonist.

Paljud huulepalsamite tootjad kasutavad oma toodetes vaseliini koos rafineeritud mineraalõlidega. See ei pruugi aga üldse kasulik olla, sest huulepalsam peaks olema ajutiseks abivahendiks. Liiga tiheda kasutamise korral häirib see huulte automaatset niisutamise protsessi.

Tarbijate meelitamiseks on kosmeetikatootjad proovinud oma huulepalsamites mitmeid uusi koostisosi. Mõned lisakomponendid on väga kasulikud. Näiteks huulepalsam, kuhu on lisatud päikesekaitsekreemi on suurepärane lahendus, kuidas hoida oma huuli päikselisel suvepäeval.

Siiski on ka mitmeid koostisosi, mida tuleks huulepalsameid valides vältida. Mõnel juhul teevad need osad huuled veel kuivemaks ja tundlikumaks. Sobivat toodet valides proovige vältida järgmiseid koostisosi: tugevad lõhna- ja maitseained (piparmünt, tsitruselised viljad, vanilje ja kaneel), läikivate ainetega huulepalsamid (need võivad tugevdada päikesest tingitud kahjustusi), värvid (mõned huulevärvid võivad põhjustada ärritust ja teha huuled veel kuivemaks), mentool, fenool, lanoliin ja kamper.

Kõige lihtsam on huulte kuivust ennetada juues piisavalt vett, mitte pidevalt huuli keelega niisutades või närides.