Peaminister lausus ajakirjanikele, et terviseametil jääb õigus nõuda maskikandmist teatud asutustes ja teatud piirkondades, kus on nakkuse levik suurem, aga üleriigiline kohustus kaob ära.

«Üleriigiliselt, kus enamus piirkondi on kollases, paljud juba rohelises, ei ole enam põhjust nakkushaiguse leviku tõkestamiseks maskide kandmist nõuda. Küll aga on see endiselt soovitus, eriti sellistes kohtades, kus paljud inimesed puutuvad omavahel kokku,» ütles Kallas.