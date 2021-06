Taani uuringus leiti oluline dementsuse riskitegur

Autorite hinnangul on sissetulek kompleksne sotsiaal-majandusliku staatuse näitaja. Suurema sissetulekuga isikud on haritumad ning leiavad paremini tasustatud töö. Haritud inimene on intellektuaalses tegevuses aktiivsem ja sellega kompenseerib paremini vanusega seonduvat vaimset allakäiku. Haritum inimene on terviseteadlikum, oskab leevendada terviseriske ja on altim otsima meditsiiniabi. On teada, et Taanis on meditsiiniabi heal tasemel ja kõigile kättesaadav.