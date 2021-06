KOROONASTRESSI UURING ⟩ TAI: 90% eestlastest usub, et vaktsiinid on efektiivsed tõsiste haiguste ennetamisel

Tervise Arengu Instituut (TAI) on korraldanud küsitlusuuringuid, selgitamaks välja inimeste kokkupuuteid koroonaviirusega. TAI läbi viidud kolmanda laine uuring toimus ajavahemikus 13.04−05.05.2021.

90% vastanutest nõustusid, et vaktsiinid on efektiivsed tõsiste haiguste ennetamisel, samuti teatasid inimesed, et nad jälgivad vaktsineerimise osas meedikute soovitusi.