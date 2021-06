Alates sügisest võivad USA-s Covid-19 vaktsiini saada juba pooleaastased lapsed

Pfizer teatas teisipäeval, et testib oma COVID-19 vaktsiini 5–12-aastastel lastel ja plaanib lähima paari nädala jooksul hakata katsetama vaktsiini ka kuue kuu vanustel lastel. Samuti loodab vaktsiinitootja sügisest taodelda Toidu- ja Ravimiametilt erakorralist luba, et väikelastele vaktsiine manustada. Moderna loodab saada sama loa sügise alguseks.

Lisaks testib Pfizer korduvvaktsiini, mis on loodud kaitseks erinevate tüvede eest. Pfizeri tegevjuht Albert Bourla on öelnud, et korduvvaktsiinide kasutamine võiks realiseeruda detsembris.