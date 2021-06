Vaade meditsiini ajalukku ⟩ 5 ajaloo kõige laastavamat haiguspuhangut

Mitmed haiguspuhangud on andnud inimkonnale raskeid hoope ja hävitanud miljoneid inimesi. Järgnevalt on välja toodud viis haiguspuhangut, mis on olnud läbi ajaloo suurimad.

1. Eelajalooline epideemia (umbes 3000 e.m.a)

Umbes 5000 aastat tagasi hävitas epideemia Hiinas eelajaloolise küla. Surnukehad topiti majja, mis hiljem maha põletati. Surnute seas oli nii lapsi, täiskasvanuid kui ka vanureid, seda näitasid hilisemad väljakaevamised. Arheoloogilist ala nimetatakse nüüd «Hamin Mangha» ja see on üks paremini säilinud eelajaloolisi paiku Kirde-Hiinas.

Arheoloogilised ja antropoloogilised uuringud näitavad, et epideemia juhtus piisavalt kiiresti, et korralikeks matmisteks ei olnud aega ning seda asukohta enam ei asustatud.

Enne Hamin Mangha avastamist leiti Kirde-Hiinast Miaozigou-nimelisest paigast veel umbes sama ajaperioodi eelajalooline massmatmine. Need leiud viitavad ühiselt sellele, et epideemia laastas kogu regiooni.

2. Must surm (1346-1353)

Must surm, tuntud ka kui must katk, oli üks kõige hullemini laastavaid katke inimkonna ajaloos. See rändas Aasiast Euroopasse, jättes järele ainult hävitatud elud. Mõne allika kohaselt hävitas see enam kui poole Euroopa elanikkonnast.

Katku põhjustas tänapäeval tõenäoliselt välja surnud bakteri Yersinia tüvi, mille kandsid edasti närilistel olevad kirbud. Ohvrite surnukehad maeti ühishaudadesse. Katk muutis Euroopa ajaloo kulgu. Nii paljude surnute tõttu muutus tööjõu leidmine raskemaks.

3. Londoni suur katk (1665-1666)

Musta surma viimane suurem puhang Suurbritannias põhjustas massilise väljarände Londonist, mida juhtis kuningas Charles II. Katk algas 1665. aasta aprillis ja levis kiiresti kuumadel suvekuudel. Katkuga nakatunud näriliste kirbud olid üks peamisi nakatumise põhjuseid.

Katku lõppemise ajaks oli surnud umbes 100 000 inimest, sealhulgas 15% Londoni elanikkonnast. Kuid sellega polnud selle linna kannatused lõppenud. 2. septembril 1666 algas Londoni suur tulekahju, mis kestis neli päeva ja põletas maha suure osa linnast.

4. Gripipandeemia (1889-1890)

Moodsal tööstusajastul hõlbustasid uued transpordiühendused gripiviiruste laialikandmist. Vaid mõne kuuga ulatus haigus üle maakera, tappes miljon inimest. Epidemia tippsuremuse saavutamiseks kulus vaid viis nädalat.

Varasematest juhtumitest teatati Venemaal. Viirus levis kiiresti kogu Peterburis, enne kui ta jõudis kiiresti kogu Euroopasse.

5. AIDSi pandeemia ja epideemia (1981 - tänapäev)

Alates selle esmakordsest tuvastamisest on AIDS nõudnud hinnanguliselt 35 miljonit inimelu. HIV, mis on AIDSi põhjustav viirus, tekkis tõenäoliselt šimpansiviirusest, mis kandus 1920. aastatel Lääne-Aafrikas inimestele üle.

20. sajandiks oli AIDS võtnud pandeemia mõõtmed. Hinnanguliselt 40 miljonist inimese immuunpuudulikkuse viirusega (HIV) elavast elanikust elab umbes 64% Sahara-taguses Aafrikas.