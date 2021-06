Teadlased uurisid, mis takistab vähirakkude hävitamist kehas

Uurijad koos professor Susan Kaechiga on leidnud, et kasvajate sisemine keskond (kasvaja mikrokeskkond) sisaldab ohtralt oksüdeerunud rasvamolekule. T-rakkudel võib rasvamolekulide «allaneelamisel» väheneda efektiivsus vähirakkude hävitamisel.

Nõiaringis on need T-rakud, mis vajavad energiat, mis kahjuks küllastab neid veelgi oksüdeerunud rasvaga ja piirab kasvajat hävitavate funktsioonide toimimist.

«Me teame, et kasvajad on tervete rakkude jaoks metaboolselt vaenulik keskkond, kuid selle selgitamine, millised metaboolsed protsessid on muutunud ja kuidas see pärsib immuunrakkude funktsiooni, on vähiuuringute oluline valdkond, mis pälvib palju tähelepanu,» sõnas immunobioloogia ja mikroobide patogeneesi keskuse NOMIS direktor.