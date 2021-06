USA-s märja tsemendiga kokkupuutunud poiss sai raskeid vigastusi

Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskuses leiti, et väikesel poisil on esimese astme põletused tervel kehal ning tsemendisegu oli kehvasti maha pestud, sest osakesi oli veel nahal ja juustes. Need eemaldati kiirelt ja poiss ei vajanud kirurgilist sekkumist.

Niiske tsement koosneb peamiselt liit kaltsiumoksiidist ja veega segunedes muutub see ülimalt aluseliseks või leeliseliseks, mis tähendab, et selle pH on kõrge. Pikemaajaliselt põhjustab see nahale jäädes põletusi.