KAART ⟩ Reovee koroonaviirusesisaldus jätkab kahanemist

Kaardil on endiselt näha ka punaseid punkte. Kas nendes kohtades on viiruse sisaldus väga kõrge? «Ei, väga suur ei ole. Aga eks meie nakatumisnäitajaga on nii, et ikka tulevad teated üksikutest kolletest Eestis,» vastas Tenson. Ta selgitas, et praegu on see oodatav, et kolded viivad osad näidikud täitsa punasesse. «Viirus levib endiselt.»