Just see igapäevane asi mõjutab sinu kaalu ja toitumiskäitumist suuresti

«Kui me ei söö teadlikult ning tähelepanu on pidevalt koondatud mujale, kipume me tihti üle sööma. Me kas näksime meeletult palju või sööme liiga kiiresti, mis ei võimalda meie seedesüsteemile piisavalt aega, et anda ajule märku, et kõht on täis,» ütles kaalulangetuse treener Christina Brown Healthline’le.