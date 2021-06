Vaade meditsiini ajalukku ⟩ Saatani kujutamine läbi ajaloo

Piiblis on kirjas «Kuidas sa oled langenud taevast, oo hommiku poeg, Lucifer! Kuidas sa oled maha raiunud, mis nõrgestab rahvusi.» See peetakse otseseks viiteks, kuidas Jumal saatana taevast välja viskab. Varaseim teadaolev kujutluspilt sellest on mosaiik 6. sajandist, mis on säilinud Sant'Apollinare Nuovo's, mis asub Itaalias.