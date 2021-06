Teadlased leidsid, et immuunsus Covid-19 vastu võib kesta kauem kui arvati

Uued faktid Covid-19 immuunsuse kohta on rahvatervise ametnikele ja ravimitootjatele ülimalt tähtsad, et planeerida edasisi samme. Meditsiiniajakirjas Nature avaldatud uuringu kohaselt võib immuunkaitse, mis on tekkinud läbipõdemisest ja vaktsineerimisest, kesta aastaid või isegi aastakümneid.

Uuringus leiti, et isikutel, kes viiruse läbi põdesid ja said mRNA vaktsiini, tekkis tugev immuunsus, mille tulemusel tootis keha antikehi ja mälu B-rakke. Need kaitsevad omakorda ringlevate SARS-CoV-2 erinevate variantide eest.

Tüüpiliselt langeb antikehade tase pärast Covid-19 läbipõdemist üsna kiirelt, kuid pärast teatud aega, hakkab langus vähenema. Uuring immuunsuse pikaajalisuse kohta näitas, et inimeste luuüdist leiti mälu B-rakke seitse kuni üksteist kuud pärast nakkust.

Mälu B-rakud suudavad säilitada viirusemälu ja vajadusel vabastada antikehi. Säilitamine võib kesta aastakümneid, kuid mitte terve elu.