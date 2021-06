Kristallimaailmas peitub ravi igale haigusele ja lahendus igale murele

Kristallid on meie maa aarded, mis on elementaarsest energiast sündinud ja saanud lõpuks kivimikristallideks. Nemad ammutavad oma energiat päikesest, kuust, merest, mullast ja mägedest ning suudavad kogu selle tervendava jõu meile edasi kanda, vahendab TinyRituals.

Ravikristallidel on pikk ajalugu - need on kaunistanud preestrite ja sõdalaste rinnaesiseid, kasutatud šamaaniteenistuses, juhtinud tulesid iidsetele hõimudele ning neid on peidetud printsesside, madruste ja ravitsejate taskutesse.

Kaasaegses maailmas on neil väega kividel väga tugev jõud. Aja möödudes muutuvad kristallid ainult tugevamaks ja aitavad meil üha enam loodusega taasühineda. Kristalle on erinevaid ja igalühel on oma kindel eesmärk. Mõni aitab suunata meie kavatsusi või tõsta meie võnkeid või hoopis esile tuua kogu armu, ilu ja maagia, mis meie sees peidus on.

Kõik, mis on elus, hoiab endas vibratsiooni. Kui me suudame oma sisemise vibratsiooni sobitada asjadega, mida selles maailmas soovime, võime nad automaatselt oma elus avaldada.

Kristallid puhastavad meie meelt ja aitavad astuda sammu ligemale sügavamale tervenemisele. Nagu kõik kivimid, on ka kristallide saamise geoloogiline protsess keeruline ja pikk. Kuumus, kokkusurumine ja miljonite aastate kombinatsioon võib teha uskumatuid asju!

Kuidas leida oma hingekivi?

Maailm on täis tohutult erinevaid kristalle ja selle ühe ning ainsa valimise jaoks on olemas üks kindel reegel. Tuleb kasutada oma sisetunnet. Meie keha ja vaim on oma olemuselt seotud ja on võrdne universumiga. Oma kristalli leidmiseks tuleb lihtsalt vaadata ja tunnetada, milline kristall teid vajab ja kutsub.

Isegi kristalli omaduste lugemine või pildi vaatamine on abiks. Mõni jääb rohkem silma kui teine. Just see kristall on sulle sobiv!

Tundmine ja teadmine, et see on sinu oma, on märk sellest, et ta võib sulle kinkida midagi erilist.

Samuti saab kristalle uurida ka oma tähtkuju, sünnikaardi ning iseloomuomaduste suhtes.