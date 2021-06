Alzheimeri tõvega võitlemise jaoks luuakse vaktsiini

II faasi kliinilises uuringus näidati, et biotehnoloogiaettevõtte Axon Neuroscience välja töötatud ravimikandidaat AADvac1 on ohutu. Uuringus osales 193 Alzheimeri tõvega inimest, kellest 117 said AADvac1.

Katse kestis 24 kuud ja tulemused näitasid, et AADvac1 on seotud neurofilamentse kerge ahela (NfL) valgu aeglasema kogunemisega, mis viitab neurodegeneratsiooni aeglustumisele.

«Minu teada on see esimene kord, kui tau-suunaline immunoteraapia näitas selgeid tõendeid selle mõju kohta neurodegeneratiivsele protsessile,» sõnas uuringu autor ja Axon Neuroscience'i vanemteadur Petr Novak.

Kuid kuigi see «haigust modifitseeriv toime» on kindlasti paljutõotav areng, ei ole eksperimentaalne teraapia veel näidanud veenvaid märke selle kohta, et see aitab märkimisväärselt neutraliseerida kognitiivset langust Alzheimeri tõvega patsientide spektris.