Terviseamet: Delta tüve osakaal jätkab kasvamist

24. nädala jooksul lisandus 282 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga vähenes uute juhtude arv 25,8 protsendi võrra. Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on endiselt Raplamaa, Ida-Virumaa ja Võrumaa, kuid ka neis maakondades on haigestumus langustrendis.

Nakatamiskordaja on viimastel nädalatel olnud langustrendis, kuid Delte tüve osakaal jätkab kasvamist. «Olukord Harjumaal teeb tähelepanelikuks, sest seal on viimase kahe nädala jooksul tuvastatud 73 Delta tüve ehk 48,6 protsenti kõikidest kahe nädala jooksul tüpiseeritud proovidest,» ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

24. nädalal kinnitati sekveneerimise käigus 50 Delta tüve, neist neli sisse toodud ja 46 kohalikku juhtu. Sekveneerimisega on kinnitatud, et paljud Eestis tuvastatud Delta tüvega nakatunute viiruse geneetiline järjestus on väga sarnane hetkel Peterburis leviva tüvega. Sellelt saab järeldada, et Eestis tuvastatud nakatunud on otseselt või kaudselt seotud Venemaal reisimisega. Delta tüve laialdast siseriiklikku levikut ei ole veel täheldatud.