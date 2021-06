Vähene uni mõjutab oluliselt neid emotsioone

Tulemustest selgus, et uni mõjutab inimeste igapäevast meeleolu ning päeva jooksul kogetud emotsioone. Varasematest uuringutest on teada, et uni mõjutab inimeste vaimset tervist ning pikaajaline ebapiisav uni suurendab vaimse tervise probleemide riski. Teadlased rõhutasid, et regulaarne ja rahulik uni on vajalik nii füüsilise kui vaimse tervise säilitamiseks. Uuringu järgmises etapis selgitatakse välja, kui kaua positiivsete emotsioonide vähenemine kehva une järel kestab.