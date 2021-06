Teadlased selgitasid välja, milline on ohutu kogus alkoholi

Alkoholi tarbimise ja enneaegse suremise, vähi ja südame- ning veresoonkonna haiguste vahel on kõrge korrelatsioon. Esmalt meditsiiniajakirjas The Lancet avalikustatud uurimuse üks autor, doktor Emmanuela Gakidou nentis, et tervise kahjustumist alkoholi mõjul saab vältida ainult täieliku vägijookidest hoidumisega. Juba ühe või paari joogi tarbimisel on uuringu kohaselt tervist ja elu kahjustav mõju ehk alkoholi puhul ei ole olemas ohutut kogust.