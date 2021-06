Teadlased said jälile, miks koroonaviirus võib põhjustada neuroloogilisi probleeme

Ehkki koroonaviiruse levik peatub kiiresti, põhjustades pärast nina kaudu ajju sisenemist piiratud kahjustusi, käivitab see tsütokiinid — väikesed valgud, mis toimivad immuunsüsteemi käskjalgadena, öeldakse mikrobioloogia ajakirjas mSphere avaldatud uuringus.

«Kuid asjaolu, et SARS-CoV-2 võib haistmisnärvi kaudu sattuda ajju ja nakatada rakke lokaalselt, mis viib põletikulise reaktsioonini, võib kindlasti kaasa aidata neuroloogiliste häirete tekkele,» ütles ta avalduses. Kasvavad andmed on näidanud, et viirus võib ajusse sattuda haistmisnärvi kaudu, lisati Erasmuse uuringus.