Neli müüti, mis võivad mõjutada trenni tõhusust

Füüsiline aktiivsus on oluline osa tervislikust eluviisist ning aitab ennetada mitmeid kroonilisi haiguseid nagu diabeet, vähk, dementsus ja südamehaigused. Samuti on tehtud kindlaks, et trenn aeglustab vananemist ning aitab säilitada füüsilist võimekust. Teadlased purustavad kõige levinumad trenniga seotud müüdid, mille uskumine mingit kasu ei too.

1. Sageli arvatakse, et treeningujärgne lihaskiudude mikrorebendite tõttu tekkinud lihasvalu ja pinge on märk heast treeningust, kuid eksperdid hoiatavad, et lihaskiudude kahjustused ei pruugi alati tähendada arengut või lihasmassi suurenemist. Samuti ei tähenda lihasvalu puudumine, et trennist ei olnud kasu. Treeningujärgne lihasvalu on normaalne, eriti hiljuti alustanud treenijatel, kuid see ei tähenda, et kui treeningu järel valu ei esine, tuleks üle pingutada.

2. Teine levinud müüt on see, et pärast trenni tuleb tarbida valku 30 minuti jooksul, sest muidu lihased ei arene. Valku võiks tarbida iga söögikorraga kolm kuni viis korda päevas ning uuringutest on selgunud, et treeningujärgse valgu tarbimise ajavahemik on kuni neli tundi, mitte 30 minutit.

3. Levinud on ka eksiarvamus, et lihaste kasvatamiseks tuleb kasutada kõige raskemaid raskuseid. Väiksemate raskustega treenides on võimalik kompenseerida suurema korduste arvu või rohkemate variatsioonidega. Oluline on jälgida, et keha oleks suuremate raskustega treenimiseks valmis ning ei tekiks vigastusi. Selleks tuleb keskenduda kogu keha ehk kõikide lihasgruppide treenimisele, et üks või teine kehaosa ei oleks nõrgem. Teadlikult ja ühtlaselt treenides on võimalik liikuda ka päris raskete raskustega treenimiseni.