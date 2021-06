AVASTUS ⟩ Sünnimärgid pakuvad üllatava võimaluse vähiga võitlemiseks

«Meie uurimistööst selgus, et sünnimärgid – need lamedad pruunid laigud, mis meil kõigil on — sisaldavad T-rakke, millel on võime sünnimärki hävitada,» ütles vanemautor dr Shadmehr Demehri Massachusettsi üldhaigla vähi immunoloogia ja naha bioloogia uurimiskeskusest Medical Xpressis. «Neid tapvaid immuunrakke võiks immuunpõhiste ravimeetodite abil aktiveerida, et mitte ainult sünnimärki välja juurida ning hävitada melanoomi, vaid et tekitada ka suurem immuunrakkude kogum, mis aitaks inimest kaitsta vähi edasise arengu ja progresseerumise eest.» Ta lisab, et CD4+ T-rakkude aktiveerimine võib olla eriti oluline kõrge riskiga populatsioonide jaoks, sealhulgas paljude ebatüüpiliste sünnimärkidega inimeste jaoks või nendele, kellel on perekonnas melanoomi esinenud.