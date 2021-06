Briti valitsus: viirusepiirangud kaovad 19. juulil kindlasti

Hancock, kes on abielus, astus tagasi pärast seda, kui ajaleht The Sun avaldas turvakaamera fotod, millelt oli näha teda oma kabinetis suhtlusvahemaa reegleid rikkudes oma nõunikuga suudlemas.

Javid, kes on varasemalt olnud rahandus- ja siseminister, on piirangute lõdvendamise osas tunduvalt vähem ettevaatlik kui Hancock.

«Ükski tähtaeg, mille me valime, ei oleks koroona osas riskivaba. Kuna me teame, et me ei saa seda lihtsalt kõrvaldada, peame me õppima sellega elama,» lisas ta.