Tallinna haigla projekteerimishange lõpetati lepinguta

Hankele laekus kaheksa pakkumist, selgus riigihangete registrist. Tallinna haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal, seejuures haiglahoone põhiprojekti tähtaeg on 2023. aastal. Põhiprojekti alusel viiakse läbi ehitushange.

Märtsi lõpus välja kuulutatud hange peatati aprilli alguses ajutiselt, et välistada võimaliku huvide konflikti oht projektimeeskonnas. Õigusanalüüsi tulemusena tuvastati, et huvide konflikti oht riigihankes siiski ei realiseerinud ning hange taaskäivitati aprilli lõpus.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot koos käibemaksuga. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ligikaudu 127 000 ruutmeetrit.