Saa teada, kuidas tekivad koroonaviiruse erinevad variandid

Kõik viirused muteteeruvad pidevalt kui nad peremeesorganismis paljunevad, mida rohkem nakatunud inimesi, seda suurem on võimalus, et viirus areneb protsessi käigus.

«Mida kauem viirus inimese kehas on ja antikehareaktsioonidega võitleb, seda suurem on võimalus, et tekivad uued variandid,» sõnas Lõuna-Aafrika riikliku nakkushaiguste instituudi viiruste ekspert Penny Moore.