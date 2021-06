Venemaal on praegu haiglates ravil 151 000 koroonahaiget, ütles teisipäeval terviseminister Mihhail Muraško.

«(Koroonahaigetele) on eraldatud haiglates 182 000 voodikohta, praegu saab ravi 151 000 patsienti,» ütles Muraško valitsuse istungil, lisades, et olukord on pingeline, seda eriti suuremates linnades.