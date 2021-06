Peaaegu kõiki USA koroonasurmi ühendab üks asi

Kui mais hospitaliseeriti Covid-19 tõttu üle 853 000 inimese, siis vähem kui 1200 neist ehk umbes 0,1 protsenti olid täielikult vaktsineeritud inimesed, leidis AP, kasutades USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse andmeid.

18 000 Covid-19 surmast moodustasid täielikult vaktsineeritud inimesed ainult 150 ehk ainult 0,8 protsenti, vahendab Business Insider.

«Need on (vaktsiinid) raskete haiguste ja surma vastu peaaegu sada protsenti tõhusad, mis tähendab, et peaaegu iga Covid-19 põhjustatud surm on eriti traagiline, kuna peaaegu iga Covid-19 põhjustatud surm, eriti täiskasvanute seas, on praegusel hetkel täiesti välditav,» ütles haiguste tõrje ja ennetamise keskuse direktor dr Rochelle Walensky.

Andmed näitavad, et enam kui 45 protsenti kõigist ameeriklastest on täielikult vaktsineeritud, kuid The Washington Post teatas, et vaktsineerimise määr on olnud languses ja vähem ameeriklasi on registreerunud vaktsineerimisele.

Tervishoiu tippametnikud kutsuvad ameeriklasi üles end vaktsineerima, kuna kergemini leviv Delta tüvi, mis pärineb Indiast, muutub üha suuremaks murekohaks.

Walensky ütles NBC Newsile, et senised andmed näitavad, et kaks Moderna või Pfizeri vaktsiiniannust, mida on süstitud ameeriklastele, peaksid Delta variandi vastu hästi töötama ning ta julgustab inimesi saama oma teise annuse, kui nad seda pole teinud.

Ta on siiski mures erineva vaktsineerimismäära pärast USAs – mõnes maakonnas on vaktsineeritud vaid vaid 0,1 protsenti ja teises peaaegu 100 protsenti.