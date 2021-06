Härma delta tüvest: vaktsineerimata inimestel on risk väga kõrge

Härma möönis, et Venemaal levib suures osas India tüvi ning piiriületuse teema on Eesti jaoks tundlikum, kuna Ida-Virumaa ja üldse idapiiri lähedased elanikud käivad rohkem üle piiri, vahendab ERR. Neil on selleks õigus ning nad käivad Venemaal poes, toovad sealt bensiini, neil elavad seal sugulased, aga pahatihti teisel pool piiri elava pere juurest naastes tullakse koos viirusega, rääkis Härma «Vikerhommikus».

«Loomulikult Venemaal on ta kõrgem kui Eestis, aga ütleks pigem seda, et kui inimene on vaktsineeritud, siis on tal võrdlemisi vähe põhjust praegu muretseda. Vaktsineerimata inimestel on risk väga kõrge, risk nakatuda ja raskelt haigestude on väga kõrge. Vaktsineerimata inimestel ma ei soovitaks praegu minna Venemaale jalgpalli vaatama.»