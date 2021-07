AVASTUS ⟩ Covid-19 tõttu tekivad vererakkudes kauakestvad muutused, mis võib seletada paljut

Uute tõendite kohaselt võib Covid-19 kauakestev mõju olla tingitud sellest, et viirus muudab inimeste verd märkimisväärselt – põhjustades vererakkudes muutusi, mis on ilmsed veel mitu kuud pärast nakkuse diagnoosimist, vahendab Science Alert .

Uues uuringus analüüsisid Guck ja teised teadlased patsientide verd, kasutades ettevõttes välja töötatud süsteemi, mida nimetatakse deformeeritavuse tsütomeetriaks reaalajas (RT-DC). See on võimeline analüüsima sadu vererakke sekundis, tuvastades, kas esinevad ebanormaalsed muutused nende suuruses ja struktuuris.

«Erütrotsüütide füüsikalised omadused on mikrotsirkulatsiooni jaoks üliolulised ja sellisena võivad need muutused kahjustada vereringet ja soodustada hüpokseemiat (hapnikupuudust arteriaalses veres),» selgitavad teadlased.

Huvitav on see, et neutrofiilide eluiga on eriti lühike, ainult umbes üks päev, kuid nende muutusi võis Covid-19 patsientidel täheldada kuid pärast nakatumist, kirjeldavad teadlased tulemust kui «täiesti ootamatut».